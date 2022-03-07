KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

AA - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Prof. Dr. Necmettin Erbakan" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi, Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından başkent Lefkoşa'da eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Erbakan'ın vefatının yıl dönümü vesilesiyle açılan sergide, Erbakan'ın siyasi hayatından karelere yer verildi.

1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında merhum Bülent Ecevit Başbakanlık, Necmettin Erbakan ise Başbakan Yardımcılığı görevindeydi.

KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

KKTC'de Necmettin Erbakan Fotoğraf Sergisi açıldı

AA - Kültür Sanat

Necmettin Erbakan, Lefkoşa, Kıbrıs, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title