KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Girne anayolundan Ağırdağ'a giden yolun batı kısmında bulunan ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, bölge halkı ve belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edilen yangın, çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ilk tespitlere göre, yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan çam, servi, zeytin ağaçları, makilik alan ile kuru otların yanı sıra saman balyaları yandı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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