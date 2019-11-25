KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması
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KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

25.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:01
KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, 'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kıbrıs'ta görev yapan öğretmenler, zeybek oynayarak günü kutladı. 

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı kutlamada, zeybek süprizi yaşandı.

KKTC'de görev yapan öğretmenler, Büyükelçilik rezidansının içerisinde, davetlilerin huzurunda zeybek oynadı.

Büyük beğeni alan öğretmenlerin oyunu sonrasında, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları açıldı.


Kaynak: DHA
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