KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur (2)
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur (2)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON, MEDERASYON YOKKütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 740'ıncı 'Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Dumlupınar Üniversitesi'nde iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON, MEDERASYON YOK

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde 740'ıncı 'Hayme Ana Anma ve Göç Şenlikleri'ne katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Dumlupınar Üniversitesi'nde iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi Kıbrıs ve Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon söylemleriyle Türkiye ile olan bağların koparılmak istendiğini söyledi.

'TÜRKİYE BİZİN ANAVATANIMIZDIR'Türkiye'ye yürekten bağlı olduklarını ve adada federasyon kurulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Tatar, "50 senelik federasyon görüşmeleriyle, Rumların kendilerine göre azınlık olan Kıbrıs Türklerini asimile etmek ve Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin tamamıyla Avrupa Birliğine bağlanmasıyla Türkiye ile bağlarını koparmak istiyorlar. Fiili oyun bu. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nde değil. Öyle bir anlaşma olsa, Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için, Türkiye'ye Kıbrıs'taki Türk askerlerinin çekilmesi lazım diyecekler. ve Kıbrıs Türkleri ile Anadolu Türklerinin 1571 yılından beri var olan bağlarının tamamıyla koparılması ile bizleri yalnızlığa, bana göre yok oluşa kadar sürükleyecek tehlikeli bir oyun içerisine çekmek istiyorlar. Benim Cumhurbaşkanı olmam dolayısıyla, bir kere artık federasyon mederasyon yok. Çünkü biz yürekten Türkiye'ye bağlı bir halkız. Türkiye bizim anavatanımızdır" dedi.1571'den bu yana Kıbrıs halkının Mehmetçikle beraber şehit düştüğünü belirten Tatar, şunları söyledi: "Kıbrıs Türk halkı bu varlığını sürdürebilmedir. Bu varlığı sürdürebilmesi için de yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği içerisinde bir anlaşma olabileceğini, Türkiye'nin de desteğiyle artık bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Zor bir süreç belki ama bizi geleceğe güvenle götürecek yegane yoldur. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkileri son derece iyi olması lazım. Türkiye bizi daha iyi tanımalı. Kıbrıs, Türkiye'yi daha iyi tanımalı ve yıllardır verilen bu mücadele et-tırnak, kardeşlik ve dayanışmanın daha da pekişmesiyle Kıbrıs'ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimiz için KKTC'nin güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini zihinlere yerleştirerek, geleceğe umutla bakabilmek istiyoruz."

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -

 


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'ye bağlılık, tarihin verdiği sorumluluktur (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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