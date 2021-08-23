KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal eden Rum yönetimine tepki gösterdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal eden Rum yönetimine tepki gösterdi Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal eden Rum yönetimine tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, Kapalı Maraş'a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu'nda bulunan bazı siyasi isimlerin, sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları"nı iptal etme kararına ilişkin, "Bu kararı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun, Kapalı Maraş'a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu'nda bulunan bazı siyasi isimlerin, sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları"nı iptal etme kararına ilişkin, "Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Rum Bakanlar Kurulu'nun bazı KKTC'li siyasetçiler ile Kapalı Maraş açılım sürecine müdahil olanlara yönelik söze Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme, yenilememe veya pasaport vermeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, "Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, 'Pasaportları iptal ederiz' şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum. Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım"

Meselenin bireysel değil toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayan Tatar, "Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Çeşitli karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır." diye konuştu.

Tatar, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaşmadan doğan haktan alındığını hatırlattı ve bu hakka saygı duyulmasını talep etti.

Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiğini ve bu yapının bir Helen ve Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirten Tatar, "Biz bir takım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, 'söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı' dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de GKRY Bakanlar Kurulunun, bazı KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararını "düşmanca bir karar" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor
Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'li bazı yetkililerin pasaportlarını iptal eden Rum yönetimine tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 20:15:59. #1.14#

title