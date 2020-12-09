KKTC Cumhurbaşkanı Tatar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:44
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar AA'nın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Tatar, "Yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", "spor" kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Yıllardan beri medyanın içerisinde olduğunu ve kendisinin de fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten Tatar, zor koşullarda çekilen fotoğrafların büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Tatar, "Fotoğrafı çekenin marifeti, yakaladığı ortam ve onun verdiği mesaj önemlidir." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili fotoğraflar hakkında da yorum yapan Tatar, bu fotoğrafların salgınla ilgili yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tatar, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına konu olan fotoğrafları çeken AA foto muhabirlerini de tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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