KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Peygamberler diyarı Eğil"i ziyaret etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hep Türkiye sevgisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı olarak var olduklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah aramızdaki köprüler ve gönül bağı daha da güçlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hep Türkiye sevgisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı olarak var olduklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah aramızdaki köprüler ve gönül bağı daha da güçlenecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Tatar, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Eğil ilçesine geçti.

Kaymakam İdris Arslan tarafından karşılanan Tatar, peygamberlerin makamını ziyaret etti, ilçedeki inanç değerleri ve Dicle Baraj Gölü ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Tatar, Diyarbakır'ın çok önemli bir şehir olduğunu, bölgenin kültürünü ve tarihini bu ziyaretlerle görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biz hep Türkiye sevgisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı olarak var olduk. Türkiye Cumhuriyeti'yle her zaman iyi ilişkilerimiz olmuştur. Bundan sonra da inşallah aramızdaki köprüler ve gönül bağı daha da güçlenecek." diyen Tatar, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na değindi.

20 Temmuz'da iki bayramı bir arada kutlayacağız"

Tatar, 20 Temmuz'da bu harekatın 47'nci yıl dönümünün kutlanacağını aktararak, kutlama törenleri için hazırlıklar yapıldığını bildirdi.

"Kurban Bayramının ilk günü olan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının da yıl dönümü. O gün iki bayramı bir arada kutlayacağız. Hem Kurban Bayramını hem de Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünü. Bu törenlerde inşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti de Kıbrıs'ta bizlerle olacak ve beraber iki bayramı bir arada kutlayacağız." ifadelerini kullanan Tatar, bu ziyaretler vesilesiyle KKTC'ye 1974'ten sonra gelip, yerleşen, çocuklarını orada büyüten ve oranın halkı olan Diyarbakır kökenli insanları da selamladığını kaydetti.

"İki ayrı egemen devletle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecektir"

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını çok merak ettiğini, yıllardır görmek istediğini vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Diyarbakır halkına güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fevkalade önemli olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Çeşitli oyunlar oynanmaktadır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devletimiz vardır. Bu devletin yaşayabilmesi Doğu Akdeniz'deki haklı çıkarların korunması bakımından önemli. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'yle iyi ilişkiler ve Türkiye'nin bir garantör olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki varlığı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği bakımdan çok önemli. Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki bağların kopartılması noktasında üzerimize yöneltilen baskıların Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla defteri artık kapanmıştır. Biz diyoruz ki; iki ayrı egemen devletle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabilecektir. O egemen devletin biri de kuzeydeki Türk devletidir. Bizim siyasetimiz bu anlamda Türkiye'nin de bize verdiği destekle çok daha anlamlı hale gelmiştir. Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır."

Tatar, Kıbrıs'taki halkların hukukunun sonuna kadar korunacağını ve bu şekilde mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, Türkiye'nin Kıbrıs'ta sağladığı güvenliğin ve kendilerine verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

Daha sonra Dicle Baraj Gölünü tekne ile gezen Tatar'a ziyaretlerinde Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı ve AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan