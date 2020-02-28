KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye'nin acısını paylaşıyorum
Haberler » Dünya » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye'nin acısını paylaşıyorum - Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye'nin acısını paylaşıyorum

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

28.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:10
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye'nin acısını paylaşıyorum

KKTC Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı. "Suriye-İdlib'den gelen acı hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var" diyen Akıncı şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler