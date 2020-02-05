KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

05.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:05
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı

KKTC , 'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında şunları kaydetti:

"Elazığ'daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van'daki çığ faciasında şu ana kadar canların yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim"

(İHA)

Kaynak: İHA
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