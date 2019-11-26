KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'de konuştu: Rayından çıkmış treni rayına yerleştirdik
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'de konuştu: Rayından çıkmış treni rayına yerleştirdik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin bundan sonraki süreç için olumlu bir adım olacağını söyledi.

26.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:24
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'de konuştu: Rayından çıkmış treni rayına yerleştirdik

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) , 'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin bundan sonraki süreç için olumlu bir adım olacağını söyledi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesinde bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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