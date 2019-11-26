KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'de konuştu: Rayından çıkmış treni rayına yerleştirdik

26.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin bundan sonraki süreç için olumlu bir adım olacağını söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesinde bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle