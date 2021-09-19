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KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana Valiliğini ziyaret etti

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana Valiliğini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere kente gelen KKTC Başbakanı Saner, Vali Süleyman Elban tarafından Adana Havalimanı'nda karşılandı.

Daha sonra valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Saner, misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür etti.

Vali Elban da KKTC Başbakanı Saner'i kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adana ve KKTC'nin birbirine yakın olması dolayısıyla ilişkilerin de çok yakın olduğunu kaydetti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.??????????????

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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