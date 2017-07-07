KKTC Bakanı Ataoğlu, Gaziantep'te

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA) KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep'te valiliği ziyaret etti.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vekili Uğur Aladağ tarafından karşılanan Bakan Fikri Ataoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'dan kent hakkında bilgi aldı.

Bakan Fikri Ataoğlu, Gaziantep'te yoğun ve verimli görüşmeler yaptığını belirterek, "Gaziantep'te yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yaşadığımız mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyorum. KKTC Bakanı olarak 2 gün boyunca yapacağımız görüşmeler sonuncunda aramızdaki bağın her alanda daha da aratacağına inanıyorum. KKTC'den Gaziantep'e her gün mutlaka bir uçak seferi yapılıyor. Gaziantep KKTC'den en fazla uçuş yapılan 3 kentten biridir. Bu uçak seferleri bile aramızdaki bağın en önemli göstergesidir" dedi.



Vali Yardımcısı Uğur Aladağ ise, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade dile getirip teşekkür etti.