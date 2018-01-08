KKK Uzman Erbaş alımı sonuçları sorgulama, MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı!

MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları açıklandı! KKK Uzman Erbaş alımı sonuçları sorgulama. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2017 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki, MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları nasıl görüntülenir? İşte MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları sorgulama sayfası...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Uzman Erbaş alımı için 15 Aralık 2018 tarihinde sona eren başvuruların sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını merak ediyor. Peki, MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları nasıl görüntülenir? İşte MSB Uzman Erbaş başvuru sonuçları sorgulama sayfası...

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI! KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI

2017 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için başvuru yapan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonucuna göre Seçim Aşaması Faaliyetleri'ne katılacak olan adaylar belirlendi. Seçim Aşaması Faaliyetleri 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan birinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.

31 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 23 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacaktır.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL YAPILACAK?

a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

6. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3'te belirtilen esaslara göre "Nitelik Belgesi" düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya "Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir" şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)

7. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.