Kızlarını öldüren eşinin intihar etmeden tüfekle vurduğu Zahide de öldü ADANA'nın Kozan ilçesinde, eşi Fatih Cengiz (40) tarafından pompalı tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan Zahide Cengiz (40), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, eşi Fatih Cengiz (40) tarafından pompalı tüfekle vurulması sonucu ağır yaralanan Zahide Cengiz (40), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşini vurduğu silahla kızları Kader (22) ve Hüsne'yi (20) de öldüren Fatih Cengiz, intihar etmişti. Kader'in ikizi Emre, evden kaçarak, ailenin en küçüğü Nesrin Cengiz (14) ise kendi dükkanlarında olduğu için saldırıdan kurtulmuştu.

Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Fatih Cengiz'in, kiracısı H.Ç. ile ilişkisi olduğunu öğrenen Zahide Cengiz, bu kadınla tartıştı. H.Ç.'nin tartışma olayını anlattığı Cengiz, eve giderek, eşi ve çocuklarıyla kavga etti. Eline pompalı tüfeği alan Fatih Cengiz, eşi Zahide, oğlu Emre, kızları Kader ve Hüsne Cengiz'e doğru ateş açtı. Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı. Olay sırasında ailenin en küçüğü Nesrin Cengiz'in (14) de babasına ait dükkanda olduğu öğrenildi. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Cengiz'in aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Zahide Cengiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Zahide Cengiz'in, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yarın Kozan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA