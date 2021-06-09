Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi
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Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi

Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızlar sokak ortasında tekme tokat kavga ederken erkekler ise uzaktan izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre dershaneden çıkan kızlar, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti. Birbirlerinin saçlarından tutup yerde yuvarlanan kızları diğer kız arkadaşları ayırmaya çalıştı. Erkekler ise kavga eden kızları uzaktan izleyerek herhangi bir müdahalede bulunmadı. Kızların kavgası arkadaşlarının uzun süren çabalarıyla son buldu.

Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - ŞANLIURFA

Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi
Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi
Kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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