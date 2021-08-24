Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı
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Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı

Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de genç kızların kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NİĞDE'de genç kızların kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, görüntü çeken kişiye kızdı.

Olay, sabah saatlerinde eski Fertek yolunda meydana geldi. Kaldırımda karşılaşan iki grup genç kız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat vurdu, saçlarından tutup yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu sırada bir vatandaş, kızlara müdahale etmeyip, cep telefonuyla görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Görüntü alan kişinin ise, "Elini değirsen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım" dedi.


Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı
Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı
Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

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Kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı - Haberler
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