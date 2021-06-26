Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi
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Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi Kimliğini unutunca maraton koştu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavında kapıların kapanmasına 2 dakika kala bir üniversite adayı kimliğini unutması üzerine okul ile otomobili...

Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi

Kimliğini unutunca maraton koştu

SİNOP - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavında kapıların kapanmasına 2 dakika kala bir üniversite adayı kimliğini unutması üzerine okul ile otomobili arasında mekik dokudu. 2 kere aracına koşup belgelerini arayan aday sınav maratonunu tam anlamıyla yaşadı.

Sinop'ta sabahın erken saatlerinden itibaren üniversite adayları sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Veliler okul bahçesine alınmazken üniversite adayları sınav giriş belgeleri ve pandemi tedbirlerine uygun olarak içeri alındılar.

Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan sınava 2 dakika kala gelen bir adaya girişte kimliğini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine otomobiline koşan aday, getirdiği bir belgeyle sınava girmeyi denese de bu kez de olmadı. Saniyelerle yarışan aday umudunu kaybetmeden yeniden otomobiline koştu. Bu kez kimliğini bulmayı başaran aday sınava yetişebildi. Üniversite hazırlık maratonunu okul ve otomobili arasında yaptığı maratonla taçlandırdı.

Bu okulda ayrıca kızıyla iddiaya giren bir baba da, 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi. Kendisi kuyumcu kızı ise mimar olan baba, kimin daha yüksek puan alacağı iddiası üzerine sınava aynı okulda birlikte girdiler. Baba Mustafa Kahramanlar Adalet Bölümü okumak istediğini kızı Şevval Kahramanlar ise inşaat mühendisliğinde yan dal yapmak istediğini belirtti.

Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi
Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi
Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi
Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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