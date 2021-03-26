Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı
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Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından kızı Ayşe ile bir fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekerken Özoğuz'un tırnaklarındaki siyah oje görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz, kızıyla paylaştığı fotoğraf sonrası adından söz ettirmeye başladı. 3 çocuğunu gözlerden uzak büyüten şarkıcı, son olarak kendisine çok benzeyen kızı Ayşe ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

OJELİ TIRNAKLARI DİKKATTEN KAÇMADI

Özoğuz'un yayınladığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken bir detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Tırnaklarına siyah oje süren Gökhan Özoğuz, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
HAYDA: Erkeğim diye gezerler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BURAK: Unicornlar , Gökkuşakları bunlar nereye varmak istiyorlar . Var mı İslam''da bunlar ?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:42:16. #1.14#
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