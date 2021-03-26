Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından kızı Ayşe ile bir fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin babasına olan benzerliği dikkat çekerken Özoğuz'un tırnaklarındaki siyah oje görenleri şaşkına çevirdi.