Kızının önünde eski eşini döven şüphelinin tutukluluğunun devamına kararı verildi
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Kızının önünde eski eşini döven şüphelinin tutukluluğunun devamına kararı verildi

18.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Kızının önünde eski eşini döven şüphelinin tutukluluğunun devamına kararı verildi

SAMSUN'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi Emriye Metegül'ü öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi Emriye Metegül'ü öldüresiye döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Dosyanın yeniden Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği, iddianamenin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.

İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Zarap'ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.


Kızının önünde eski eşini döven şüphelinin tutukluluğunun devamına kararı verildi
Kızının önünde eski eşini döven şüphelinin tutukluluğunun devamına kararı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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