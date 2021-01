Kızının ilk başrolüne destek için ülke değiştirdi

Ünlü yıldız, henüz 13 yaşında olan kızının ilk başrolünde ona destek olmak için ailece ülke değiştirdi.İLK BAŞROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

Ünlü yıldız Milla Jovovich ve yönetmen eşi Paul Anderson bu sıralarda farklı bir heyecan yaşıyor. Çiftin ilk çocuğu olan Ever Gabo Anderson, ilk başrolünü üstlenmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce model olarak kariyer yapmaya başlayan ve ünlü dergİlere poz veren Ever Anderson, şimdi de sinemadaki ilk başrolünü üstleniyor.TÜM AİLE KANADA'YA GİTTİ Ever Gabo, Disney'in Peter Pan uyarlamasında Wendy karakterini canlandıracak. Çekimleri Kanada'da gerçekleştirilecek olan film için tüm aile Ever Gabo ile birlikte Vancouver'a gitti.14 GÜN KARANTİNA SONRASI ALIŞVERİŞ 45 yaşındaki Milla Jovovich, 55 yaşındaki yönetmen eşi Paul Anderson, beş yaşındaki Dashieh Edan ve 11 aylık Osian'ı da alarak Ever Gabo'ya destek için Kanada'ya gitti. Aile, ülkeye ulaşır ulaşmaz 14 günlük koronavirüs karantinasına girdi. Karantina bittikten sonra da ilk iş alışverişe çıktı.KIZLAR BÜYÜDÜ

Milla Jovovich, Paul Anderson ve kızları önceki gün Vancouver'da alışveriş yaparken görüntülendi. Önce kozmetik mağazasına giren aile sonra da çikolata dükkanına girdi. Sonra da diğer alışverişlerini yaptı. Paul Anderson'ın satın aldıklarını bir çekçek arabasıyla taşıdığı görüldü. Aileye, küçük kızlarının bebek arabasını kullanan dadısı da eşlik etti.KÜÇÜK YAŞTA OYUNCULUĞA BAŞLADI

Milla Jovovich, geçtiğimiz ay, büyük kızı Ever Gabo'nun oyunculuk kariyerine başlaması nedeniyle büyük bir sevinç içinde olduğunu ifade etmişti. Ever Gabo'nun ajandası da kariyerine yeni başlamış olmasına rağmen oldukça dolu. Küçük kız, Kara Dul adlı filmde de Natasha Romanov'u canlandırdı. Ever Gabo Anderson ilk olarak babasının yönettiği, annesinin de önemli rollerinden birini üstlendiği Resident Evil: Son Bölüm'de küçük bir rol üstlenmişti. HEM ENDİŞELİ HEM MUTLU

Jovovich, kızının kariyeri için bir yandan endişe duyduğunu bir yandan da çok mutlu olduğunu belirtti. Entertainment Tonight'a bir röportaj veren Jovovich, sinema sektörünün zorluklarını düşündüğünde kızı için korktuğunu, ama bir yandan da mutluluğunun büyük olduğunu dile getirdi.AŞKI BULDU Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya gelen Milla Jovovich, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Kariyerine model olarak başlayan Jovovich ilk evliliğini Shawn Andrews ile yaptı. Sonra 1997 ile 1999 arasında Fransız yönetmen Luc Besson ile birlikteydi.ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Şu anki eşi yönetmen Paul W.B. Anderson ile 2009 yılında evlendi Çiftin 12 yaşında Ever ve dört yaşında Dashiel ve 11 aylık Osian adında üç tane kızı bulunuyor.

