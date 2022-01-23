Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk daha yaptı

Facebook'ta bir kadın tarafından paylaşılan gönderi, kısa sürede gündeme oturdu. Kızının, kendisine torun yapmamasından şikayetçi olan kadın, soyunu devam ettirmek adına 2 çocuk daha doğurdu.

Sosyal medyada paylaşılan itiraflar, sık sık gündem oluyor. Son olarak Facebook'ta kimliğini açıklamak istemeyen bir kadın tarafından paylaşılan itiraf, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

KIZI, HAMİLE KALMAYI REDDETTİ

Kadın, 22 yaşındaki kızının çocuk doğurmayı reddederek, kısırlık ameliyatı kararı almasının ardından küplere bindi. Hem torun hem de ailelerinin soyunu devam ettirmek isteyen kadın, kızını ikna edemeyince çareyi 2 çocuk daha yapmakta buldu.

"O TAM BİR BENCİL"

Facebook'ta konuyla ilgili bir gönderi paylaşan kadın, "Atalarımızın soyunun devam etmesi için kızımın çocuk doğurması gerekiyor. Fakat çocuk doğurmak istemediğini söylüyor. O tam bir bencil. Soyumuzun devam etmesi için 2 çocuk daha doğurmak zorunda kaldım" dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı genç sosyal medya kullanıcıları, Y ve Z kuşağı üzerindeki çocuk baskısının yanlış olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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