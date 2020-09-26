Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü
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Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü

26.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:46

Hindistan'ın Telangana eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Hemanth, akrabası Avanthi Reddy ile evlendi. Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, kaçırdığı damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü.

Hindistan'ın Telangana şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Hemanth, kendisinden sosyal sınıf olarak daha üstün olan akrabası Avanthi Reddy ile evlendi.

İŞKENCE YAPTIKTAN SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Evliliği kabullenmeyen Avanthi'nin babası, dokuz erkek çocuğu ile birlikte kızını ve damadını kaçırdı. Kızı Avnathi, kaçmayı başarsa da kocası başaramadı. Baba, kaçırdığı damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü ve cesedini yol kenarına attı.

GENÇ KADIN 6 AY BOYUNCA EV HAPSİNDE TUTULDU

Öldürülen Hemanth'ın annesi, gelinin babasının bu evliliğe karşı olduğunu, hatta kızının evlenmemesi için altı ay boyunca ev hapsinde tuttuğunu söyledi. Buna rağmen oğlunun ve gelininin evlenmesine engel olamadığını belirten damadın annesi, çiftin Haziran ayında dünyaevine girdiğini söyledi.

Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü
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