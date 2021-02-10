Kızını eleştiren takipçilerine ateş püskürdü: Bu ne cüret!

'BENİM KÜÇÜK SANATÇIM'

40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, büyük kızı 7 yaşındaki North'un çizdiği bir manzara resmini Instagram hesabından paylaştı. "Benim küçük sanatçım" diyerek yaptığı bu paylaşımın ardından bazı takipçileri bu tabloyu North'un çizdiğine inanmadıklarını belirten yorumlar yaptı.

NORTH YENİ PABLO PICASSO MU?

Hatta bazıları bir zamanlar TV ekranlarında resim sanatının inceliklerini paylaşan Bob Ross'un tablolarıyla benzerlikler taşıdığını da belirtti. Bir takipçisi de North'un yeni Pablo Picasso olup olmadığını sordu?

BAŞKA VİDEOLAR DA PAYLAŞTI

Kardashian buna inanmayanlar için Kanye West'in çocukken çizdiği bazı resimleri de Instagram sayfasında paylaştı. Bu arada kızı North'un suluboya ile boyadığı bir çantanın videolarını da paylaştı Kardashian. TV yıldızı, bütün gururlu annelerin çocuklarının başyapıtlarını göstermek istediğini de belirtti.

'KIZIM RESİM DERSLERİ ALIYOR'

Fakat bu tabloyu North'un çizmediğine değinen yorumlar nedeniyle sonunda dayanamadı ve bunu da sosyal medyadan dile getirmekten çekinmedi. Kim Kardashian, tabloyu Bob Ross'un resimlerine benzeten ve bunu haber başlığına da taşıyan bir gazete kupürünü, sosyal medya sayfasında paylaşıp "Bu nasıl başlık" diye yazdı.

INSTAGRAM SAYFASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Kim Kardashian, eleştiriler üzerine dayanamayıp Instagram hesabından bu konuda bir açıklama paylaştı. "Çocuklarım söz konusu olduğunda benimle oynamayın" diye yazdığı açıklamasında North'un ve en iyi arkadaşının bir süredir resim dersleri aldığını belirtti. North'un tartışma yaratan manzara resmini tamamamak için birkaç hafta boyunca çok emek harcadını da ekledi Kim Kardashian.

GURURLU ANNE

Kardashian "Gururlu bir anne olarak onun çalışmasını herkesle paylaşmak istedim" diye devam etti. Kim Kardashian, açıklamasında yetişkin insanların, bu resmi North'un yapıp yapmadığını tartıştığını gördüğünü de ekledi.

'BU NE CÜRET!'

"Böyle harika şeyler yapan çocukları, aslında bunları yapmadıklarını söyleyerek suçlamak ne cüret"" diye yazan Kardashian, herkesi kendilerini negatif düşüncelere kapılmaktan kurtulmaya çağırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu arada Kim Kardashian ile Kanye West'in büyük çocuğu North'un çizdiği resmin Bob Ross'un tablolarına benzetilmesi nedeniyle 1995 yılında hayata veda eden Bob Ross da Twitter'da en çok konuşulan kişiler arasına girdi. 1942 doğumlu Amerikalı ressam ve TV'ci Bob Norman Ross, ülkemizde de yayınlanan Resim Sevinci adlı programla tanınmıştı. Ross, 1995 yılında hayata veda etti.

Kaynak: Hürriyet