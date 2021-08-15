Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
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Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

Havuzdan geç çıkan kızını asansörde tokatlayan baba kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta havuzda fazla vakit geçiren küçük kız babasının öfkesiyle karşılaştı. Havuz kenarında babası tarafından darp edilmeye başlanan kız korku dolu anlar yaşadı. Şiddet anlarının devamında kızı ile asansöre binen baba, kızına attığı tokatla asansör camını çatlattı. Yaşanan o anlar ise asansörde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre havuzda fazla vakit geçirdiği için kızına sinirlenen M.A. isimli yabancı uyruklu baba küçük kızı havuz kenarında darp etmeye başladı. Kızını eve götürmek isteyen babanın siniri asansörde de geçmeyince küçük kıza uygulanan şiddet durmadı. Siniri devam eden baba asansörde kızına attığı tokatla asansörün camını çatlattı. Küçük kızın yaşadığı o korku dolu anlar ise asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada
Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı... O anlar kamerada - Haberler
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