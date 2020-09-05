Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti
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Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti

Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilen Demet Akalın'ı savunurken "Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük ne var bunda" diyen Ebru Polat'a eleştiri yağdı.

05.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:09

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, özel öğretmen çıkışından dolayı hedef oldu.

"HERKES ÖZEL ÖĞRETMENLE BÜYÜDÜ"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından video yayınlayarak Demet Akalın'ı eleştirenlere cevap veren Ebru Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, 'Hepimiz özel öğretmenle büyüdük' deyince tepki çekti

DEMET'İ SAVUNAYIM DERKEN TEPKİ ÇEKTİ

Akalın'a destek olmaya çalışan Polat "Herkes özel öğretmenle büyüdü" deyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Polat için "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, 'Hepimiz özel öğretmenle büyüdük' deyince tepki çekti
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, 'Hepimiz özel öğretmenle büyüdük' deyince tepki çekti
Haber Yorumları (16)
ALİ: Allah, egitim (!) alacak o çocuğun yardımcısı olsun. Hatun kişi daha pozitif cümle kuramıyor.
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DÖP: Gittiği okul özel, yaptığı herşeyi tüzel.
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TRİPOD: Bu hanim efendinin ozel ogretmenlerden ders aldığı ne kadar bekli oluyor kulturlu, bilgili, görgülü daha ne olsun oturmasini, konuşmasını biliyor....! ??
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