Kızına 'geliyorum' dedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
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Kızına 'geliyorum' dedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da kaçak kenevir yetiştiren ve narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan B.K. adliyeye çıkarılırken kızının "Nereye gidiyorsun baba" sorusuna "Geliyorum" diye yanıt verdi ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızına 'geliyorum' dedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
28.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:40

AFYONKARAHİSAR'da kaçak kenevir yetiştiren ve narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan B.K. adliyeye çıkarılırken kızının "Nereye gidiyorsun baba" sorusuna "Geliyorum" diye yanıt verdi ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler tarafından Çobanlar ilçesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda mısır tarlası ve bir evin bahçesinde yetiştirilen kaçak kenevir bitkileri ele geçirildi. Düzenlenen iki operasyonda toplam 864 kök kenevir bitkisi ve daralı ağırlığı 350 gram esrar ele geçirilirken, iki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin sevki sırasında B.K.'nin 6 yaşında olduğu tahmin edilen ve annesiyle adliyeye gelen kızı "Nereye gidiyorsun baba" diye seslendi. Kızının sorusuna "Geliyorum kızım" diye yanıt veren B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç., S.P. ve E.I. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Kaynak: DHA

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