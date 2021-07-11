Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
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Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar

Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

3. çocuğuna 5,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından mavi bikinili pozlarını paylaştı.

Halit Ergenç ile evli olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Leyla adını verecekleri kızına 5,5 aylık hamile olan Korel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

MAVİ BİKİNİSİYLE BEĞENİ TOPLADI

Hamileliğini takip eden hayranlarına sık sık bilgilendirmede bulunan ve her şeyin yolunda gittiğini aktaran Korel, son olarak mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti.

FİT GÖRÜNTÜSÜ GÖZLERDEN KAÇMADI

Korel'in fotoğraflardaki fit görüntüsü de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Güzel oyuncunun fotoğrafları, kısa süre içerisinde binlerce beğeniye ulaştı.

Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar

ARKADAŞLARINI DA UNUTMADI

Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına, Bodrum'da beraber tatil yaptığı yakın arkadaşlarıyla ilgili de bir not düştü. Korel, "@haticesendil @esraerol @ozdedemir olmasaydınız olmazdım" dedi.

İşte ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar:


Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kızına 5,5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'den karnı burnunda pozlar - Haberler Magazin
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