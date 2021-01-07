"Kızımın hayatı için endişe ediyorum" demişti, o şüpheli yakalandı
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"Kızımın hayatı için endişe ediyorum" demişti, o şüpheli yakalandı

07.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:51

Hatay'da B.S.U isimli kız çocuğuna Hatay'da 16 Eylül 2017'de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanarak 16 yıl hapis cezasına mahkum olan şüpheli Süleyman Samray yakalandı.

Hatay'da  B.S.U isimli kız çocuğuna  Hatay'da 16 Eylül  2017'de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanarak 16 yıl hapis cezasına mahkum olan  şüpheli Süleyman Samray yakalandı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre, Süleyman Samray,  hakkında 1 Aralık'ta  Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen mahkumiyet kararından sonra firari olarak aranıyordu. İstismar mağduru çocuğun annesi Fatoş  B, bir televizyon kanalında şüphelinin serbest olması nedeniyle kendisi ve kızının hayatı için endişe ve korku içinde olduğunu söylemişti.  1 aydır aranan şüpheliin,  Mersin Emniyet  Müdürlüğü' ekiplerince  yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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