Kızıltepe'de sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılarda uçurtma uçurdu Kızıltepe'de sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılarda uçurtma uçurdu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden toplanarak 'Hayat dama sığar' sloganıyla uçurtma etkinliği düzenledi.

Kızıltepe'de sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılarda uçurtma uçurdu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden toplanarak 'Hayat dama sığar' sloganıyla uçurtma etkinliği düzenledi. Aynı anda uçurulan uçurtmalar gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Kızıltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar 'Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medya hesabı olan Qoser TV üzerinden etkileşime geçerek uçurtma etkinliği düzenledi. Evlerinin damlarına çıkan Kızıltepeliler sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek aynı anda yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. Korona günlerinde vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuğuyla birlikte evinin damında uçurtmasını gökyüzüne bırakan Aydın Yaman, "Sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak çatıya çıkıp uçurtma uçuruyoruz. Günümüzü gün edip komşularla beraber uçurtma uçuruyoruz" dedi.

Kaynak: İHA