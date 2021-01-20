Kızılırmak'ta kaçak balık avlayan 2 kişiye ceza
20.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:24
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak'ta yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak'ta yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasağa rağmen ırmakta botla balık avlayan R.K. ve Ç.Z'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilere ait şişme bot, kürek, balık ağı avlanan 32 sazana el konuldu.
Zanlılara Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 bin 200 lira ceza uygulandı.
Avlanan balıklar ve ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can