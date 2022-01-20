Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

SİVAS (İHA) - Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Sivas'ta da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. Gün içerisinde ise hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı.

Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı

Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı

Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title