"Kızılelma" TEKNOFEST'te Teknik Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği "Kızılelma" adlı elektromobil araç, TEKNOFEST 2021'de "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" finalinde Teknik Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği "Kızılelma" adlı elektromobil araç, TEKNOFEST 2021'de "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" finalinde Teknik Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen elektromobil, finalde birinci olarak 25 bin liralık Teknik Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Toplamda 96 başvurunun yapıldığı, 65 takımın Gelişim Raporu, 56 takımın Teknik Tasarım Raporu aşamasını geçebildiği "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda finalinde Göktürk takımı tarafından tasarlanan "Kızılelma", etkileyici tasarımıyla rakiplerini geride bırakarak tek başına ödülü kazandı.

Yarışmada yapılan teknik kontrolleri geçen 24 takım arasında yer alarak yarışmaya hak kazanan "Kızılelma", yarış sonrası yapılan teknik kontrollerden de başarı ile geçerek ilk 16 takım arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, öğrencilerin TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarla ciddi tecrübe kazandığını belirtti.

Öğrencilerin bu tür yarışlara katılması ve ödül almalarının kendilerini motive ettiğini aktaran Kar, "Burada elde edilen başarı da yine bu bağlamda bizim için önemlidir. Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayabilmek adına üniversitemiz öğrencilerinin yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine sunduğumuz destek artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kar, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yasemin Altuncu, Araştırma Görevlisi Rıza Erhan Akdoğan, takım kaptanı Galip Çelik ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri Mehmet Duhan Geçer, Mehmet Ünal, Canberk Tuzcu, Kadir Tomas, Rıdvan Seyit Avcuoğlu, Hasret Özer, Seyit Ahmet Söyler, Kadir Çatoğlu, Burak Kaya, Tolga Acar, Murat Mustafa Zeybek, Ömer Faruk Yüksel, Adem Küren, Bayram Sertçelik, Betül Ulusan, Şerife Ecem Ildız, Ebru Kaya, Eren Can Gölay ve Abdoulaye Diallo'dan oluşan Göktürk tkımını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul