Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 30 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek olan ve 3. sezon finali bölümünden bir sahne, yayın tarihinden önce sosyal medyaya sızdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl ölüyor mu, Işıl öldü mü? Kızılcık Şerbeti Işıl diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde, seyirciyi şoke edecek bir gelişme yaşanacak. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl ve Mustafa'nın yaşayacakları olay, tüm dizinin kaderini değiştirecek.

Psikolojisi iyice bozulan Mustafa, tüm dizinin kaderine yön verecek. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Mustafa, Işıl'a zarar verecek. Yine iddiaya göre, Işıl üzerinden Kızılcık Şerbeti'nde bir kez daha Görkem hikayesi işlenecek.

Geçtiğimiz sezon finalinde; tüm yaptıkları ortaya çıkan Görkem, Fatih'ten kaçmak isterken pencereden düşmüş ve Fatih suçlu bulunarak hapise girmişti. Şimdi benzer bir hikayenin Işıl ve Mustafa için olması bekleniyor.

Tıpkı Görkem gibi psikolojisi bozuk olan ve türlü türlü kumpaslar çeviren Işıl, ölümle burun buruna gelebilir. Bu duruma neden Mustafa olabilir ve Mustafa da, yeni sezonda hapise girebilir.

Kızılcık Şerbeti'nde Işıl'ın ölüp ölmeyeceği ise 30 Mayıs Cuma akşamı belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KARAKTERİ

Barış Kılıç… Ömer

Evrim Alasya… Kıvılcım

Ahmet Mümtaz Taylan… Abdullah

Sıla Türkoğlu… Doğa

Doğukan Güngör… Fatih

Ceren Yalazoğlu… Nursema

Şebnem Bozoklu… Meri

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç… Firaz

Feyza Civelek... Nilay

Ece İrtem....Işıl