Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 105. bölüm canlı izle!

Gold Film imzası taşıyan ve ilk bölümü 13 Ekim 2022'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Türk yapımı bir dram dizisi olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Melis Civelek'e ait. Her hafta yeni bölümleriyle gündemde olan yapımın 100. bölümü Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmuştu. Şimdi ise izleyiciler, hem önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak hem de 105. bölümü canlı olarak izlemek için yoğun şekilde araştırma yapıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kıvılcım, Ömer, Abdullah ve Işıl aynı masada buluşuyor ve ortam bir anda geriliyor. Fatih, Doğa'dan beklediği ilgiyi görememenin hayal kırıklığını yaşarken; Nursema, Firaz ile olan soğukluğu gidermeye çalışıyor. Şirkette Asil ve Fatih arasındaki güç mücadelesi daha da sertleşiyor. Fragmanın sonunda Işıl'ın okuttuğu kodla ekrana yansıyan "Katil olduğunu biliyorum" mesajı büyük şaşkınlık yaratıyor. Abdullah'ın bu mesaj sonrası gerçeği öğrenip öğrenemeyeceği ise yeni bölüme olan merakı artırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Kızılcık Şerbeti'nin 104. bölümünde, final sahnesinin üzerinden aylar geçmiştir. Herkes görünürde hayatına devam etse de yaşananların etkisini hâlâ taşımaktadır. Abdullah, bu süreçte kendini sorgulamış ve dindarlığına daha da sarılarak Umre'ye gitmiştir. Şirketin yönetimi artık tamamen Fatih'tedir ve o da giderek güç sarhoşluğuna kapılmış durumdadır. Yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım'ın bebeği oldukça küçük doğmuş ve kuvözde tedavi görmektedir. Bu durum nedeniyle Kıvılcım ile Ömer'in arası gergindir. Mustafa tedavi için akıl hastanesine yatırılmış, Nilay ise yaşadığı travmanın ardından kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin normale döndüğünü düşünenleri ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU

Farklı kültür ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında şekillenen olayları konu alıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabaları Doğa tarafından yanlış yorumlanırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler açığa çıkar. Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i Kıvılcım ve Ömer kurtarır; Beril'in intiharı herkesi derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları Nilay'ı isyan ettirir. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun gelişi işleri iyice karıştırır, Leo'nun kötü niyetli olduğu ortaya çıkar. Nilay'ın Işıl'ın sözlerini Nursema'ya aktarması ise yeni krizlerin fitilini ateşler.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti dizisini yeni bölümleriyle Show TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca yayınlanan bölümleri ve tekrarlarını Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak da takip etmek mümkündür.