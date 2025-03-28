Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 94. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 28 Mart Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 28 Mart Show TV Kızılcık Şerbeti 94. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Abdullah'ın Işıl'la olan gizli ilişkisini geçtiğimiz bölüm öğrenen Nilay'ın, Pembe'ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oluyor. Aynı zamanda Ömer'in deAbdullah'ı otele gitmene gerek yok sözleriyle uyardığı tanıtımla Abdullah'ın Işıl'la birlikte yeni bir evde yaşama planları yaptığı ortaya çıkıyor. Asude, Nursema ve Firaz'ı evinden ağırlayarak son bir şans verdiğini açıklarken hem Fatih'in hem de Kıvılcım'ın harcama konusunda Doğa'yı uyarmaları dikkat çekiyor. Yayınlanan tanıtımın finaline ise hamile olan Kıvılcım'ın yaşadığı kan kaybı damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 93. Bölümünde; Abdullah ve Işıl ilişkisini öğrenen Kıvılcım çok zor bir durumda kalmıştır. Işıl ile konuşur, onu bu yanlış ilişkiden döndürmeye çalışır ama Işıl'ın söz dinlemeye hiç niyeti yoktur.Firaz ve Nursema, Asude'nin kapısına gelse de Asude onları kabul etmez. Parasız kalan ikilinin imdadına Doğa yetişir ve onları Kıvılcım'ın evine yollar. Ancak Kıvılcım'ın Firaz ve Nursema'yı evine kabul etmesi aile arasında sürtüşmelere neden olacaktır. Doğa'nın zenginlik takıntısı devam etmekte, bu durum Fatih'i artık iyiden iyiye rahatsız etmektedir. Abdullah ile olan ilişkisini Kıvılcım'a duyuran Işıl hedefine ulaşamamış, bu durum kimseye aksetmemiştir. Ancak duyduğu bir telefon konuşması üzerine harekete geçen Nilay tesadüf eseri durumdan haberdar olacaktır. Nilay'ın gördüğü bu gerçek herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.