Kızılcahamam Güvem Mahallesi'nde jandarma karakol binasının yapımına başlandı
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Kızılcahamam Güvem Mahallesi'nde jandarma karakol binasının yapımına başlandı

Kızılcahamam Güvem Mahallesi'nde jandarma karakol binasının yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Güvem Mahallesi'ne jandarma karakol binasının yapımına başlandığını duyurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Güvem Mahallesi'ne jandarma karakol binasının yapımına başlandığını duyurdu.

Acar, yaptığı açıklamada, ağustos ayında açılışını planladıkları projeyle bölgenin trafik ve asayiş bakımından önemli bir eksikliğinin giderilmiş olacağını belirtti.

Projede desteği bulunan herkese teşekkür eden Acar, binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise yaptığı açıklamada, karakolun yol plaka takip sistemleri ile destekleneceğini ifade etti.

Kısa sürede tamamlanması beklenen karakolun, ilçe güvenlik altyapısı ve Ankara şehir girişlerinin kontrolü noktasında ciddi bir ilerleme sağlayacağını belirten Aksoy, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kızılcahamam Güvem Mahallesi'nde jandarma karakol binasının yapımına başlandı
Kızılcahamam Güvem Mahallesi'nde jandarma karakol binasının yapımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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