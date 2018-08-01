Kızılcahamam Dart ve Masa Tenisi Turnuvası

Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü, yaz tatilinde Kur'an kursuna giden öğrenciler için masa tenisi ve dart turnuvası düzenledi.

Rıza Doğan Spor Salonu ve ilçe stadında yapılan turnuvada, çeşitli kategorilerde 250 öğrenci yarıştı.

Yoğun ilgi gösterilen turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, kurstaki eğitmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.



Desteklerinden ötürü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'a teşekkür eden Şahin, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.