Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mahkemeağacin Mahallesindeki tarihi bölgede kazı ve restorasyon projesine start verildiğini duyurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mahkemeağacin Mahallesindeki tarihi bölgede kazı ve restorasyon projesine start verildiğini duyurdu.

Acar, yaptığı açıklamada 2200 yıllık tarihe sahip olduğu değerlendirilen bölgenin korunarak temizlenmesi, mühendislik çalışmaları ile potansiyel yer altı şehrinin ortaya çıkarılması ve tüm restorasyon çalışmalarını içeren bir proje hazırlandığını kaydetti.

Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara Üniversitesi ve Kaymakamlığın da destek verdiği çalışmanın ilçe turizmini geliştirmesini umduklarını aktaran Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje tamamlandığında ilçemiz önemli tarihi turizm lokasyonlarından biri olacak. Yeraltı şehrinde, antik kentte ziyaretçi merkezi, rehberlik hizmetleri ve ziyaretçiler için gerekli ihtiyaçları karşılayacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Valimiz Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Ayvazoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ekibine, Anadolu Medeniyetler Müze Müdürümüz Yusuf Kıraç ve ekibine ve Kaymakamımız Can Aksoy'a şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan