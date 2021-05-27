Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı

Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mahkemeağacin Mahallesindeki tarihi bölgede kazı ve restorasyon projesine start verildiğini duyurdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mahkemeağacin Mahallesindeki tarihi bölgede kazı ve restorasyon projesine start verildiğini duyurdu.

Acar, yaptığı açıklamada 2200 yıllık tarihe sahip olduğu değerlendirilen bölgenin korunarak temizlenmesi, mühendislik çalışmaları ile potansiyel yer altı şehrinin ortaya çıkarılması ve tüm restorasyon çalışmalarını içeren bir proje hazırlandığını kaydetti.

Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara Üniversitesi ve Kaymakamlığın da destek verdiği çalışmanın ilçe turizmini geliştirmesini umduklarını aktaran Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje tamamlandığında ilçemiz önemli tarihi turizm lokasyonlarından biri olacak. Yeraltı şehrinde, antik kentte ziyaretçi merkezi, rehberlik hizmetleri ve ziyaretçiler için gerekli ihtiyaçları karşılayacak projeleri hayata geçireceğiz. Bu projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Valimiz Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Ayvazoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ekibine, Anadolu Medeniyetler Müze Müdürümüz Yusuf Kıraç ve ekibine ve Kaymakamımız Can Aksoy'a şükranlarımı sunuyorum."

Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı
Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Deniz Çakır Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılcahamam'daki tarihi Mahkemeağacin bölgesinde kazı ve restorasyon çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:52:30. #1.14#

title