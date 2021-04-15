Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi
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Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi

Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi.

Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi.

Şehitler Haftası dolasıyla okulda düzenlenen etkinliğe Okul müdürü Yaşar Sarı, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Sarı yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla okul bahçesine meyve fidanları diktiklerini ve her birine şehitlerin isimlerini verdiklerini söyledi.

Sarı, "Kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi
Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi
Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi
Kızılcahamam'daki Perihan Erdoğan Ortaokulu bahçesine şehitler anısına meyve ağacı fidanı dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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