Kızılcahamam'daki kaplıca ve hamamlar yeniden hizmet vermeye başladı

Kızılcahamam'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan kaplıca ve hamamlar, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından açıldı.

Kızılcahamam'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan kaplıca ve hamamlar, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından açıldı.

???????Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeniden açılan bazı kaplıcaları denetledikten sonra yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kapatılan tesislerin, alınan normalleşme kararlarının ardından yeniden hizmete girdiğini söyledi.

Yeniden hem bölge halkına hem de dışarıdan gelenlere hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan