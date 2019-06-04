Kızılcahamam'da trafik uygulaması
Kızılcahamam ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, trafik uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı.
Kızılcahamam ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, trafik uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı.
Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulaması devam ederken, Kaymakam Yıldız'da uygulamaya katıldı.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Yıldız, vatandaşlara çikolata dağıtarak bayramını kutladı.
Kaymakam Yıldız'a İlçe Jandarma Komutan Vekili Uğur Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey eşlik etti.
Kaynak: AA