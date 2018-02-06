Kızılcahamam'da Sıcak Su Müjdesi

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Küçük Kaplıca önünde yapılmakta olan sıcak su sondaj çalışmalarından müjdeli haber geldi.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Kızılcahamam Belediyesi tarafından Küçük Kaplıca önünde açılmakta olan jeotermal üretim kuyusunun, 2 aylık bir çalışma sonucunda 322 metreye kadar sondajı yapıldı. Bugün itibariyle kompresör temizliğine başlanarak kuyu geliştirilmesi yapılmakta olup kompresörle beraber 70 derece su elde edilmiştir. Pompalı üretimde derece artacak olup kuyu temizliğinden sonra debi ölçümü yapılacaktır" dedi.

Güney, sondaj neticesinde çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ANKARA