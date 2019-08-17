Kızılcahamam'da ormanlara inceleme

17.08.2019 10:37

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, Işık Yangın Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kulede görev yapan çalışanlarla sohbet eden heyet, kulenin gözetleme fonksiyonu ve ekipmanları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA