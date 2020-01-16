Kızılcahamam'da "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" projesi

16.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:36

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu işbirliği ile başlatılan "Kitabım, Oyuncağım Hediyem Olsun" kampanyası, Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na konulan kumbaraların açılışı yapılarak başlatıldı.



Programa Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Gürsoy, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Başkan Acar, kampanya hakkında ve Sıfır Atık Projesi hakkında kısa bir bilgi vererek başlatılan bu güzel kampanyanın hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencileri tebrik etti.

Proje, evlerinde çocukların artık kullanmadığı atıl vaziyette bulunan oyuncakların ve okunmuş kitapların toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA