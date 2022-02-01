Kızılcahamam'da kar nedeniyle ahırı çöken besiciye yeni çadır verildi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi, kar nedeniyle büyükbaş hayvan çadırı çöken kişiye yeni çadır verdi.

Alınan bilgiye göre, İlçenin Hıdırlar Mahallesi'nde, Kadir Caf'a ait hayvan çadırı, geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Olayda 2 büyükbaş hayvanı telef olan Kadir Caf'ı arayan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, belediye olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

Acar'ın talimatıyla Kadir Caf'a yeni çadır ahır verildi. Caf, Başkan Acar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.