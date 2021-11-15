Kızılcahamam'da Höşmerim yarışması yapılacak - Haberler
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Kızılcahamam'da Höşmerim yarışması yapılacak

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam'da Höşmerim yarışması yapılacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Kızılcahamam Höşmerimde Yarışıyor" konu bir yarışma düzenlenecek.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Kızılcahamam Höşmerimde Yarışıyor" konu bir yarışma düzenlenecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, gazetecilere, yarışmanın Kızılcahamam yöresine ait yemek kültürünün tanıtılması için düzenlendiğini söyledi.

Ev hanımların yarışmaya katılmaya davet eden Acar, yarışmalar sayesinde ilçeye ait yemek kültürünün yeni nesillere aktarılacağını dile getirdi.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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