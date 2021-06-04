Kızılcahamam'da çiçeklendirme çalışması yapıldı

Kızılcahamam Belediyesince ilçede çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediyesince ilçede çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, gazetecilere, belediye olarak projelere hızla devam ettiklerini söyledi.

İlçe sakinlerinin her türlü derdini dinleyerek projeleri anlattıklarını belirten Acar, "Hemşehrilerimizle birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyede tutmanın gayretindeyiz. Park Bahçe Müdürlüğümüz ise 27 bin 507 çiçek dikti." ifadesini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürü Talip Yüce de ilçede her vatandaş için çiçek diktiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan