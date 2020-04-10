Kızılcahamam'da 'Askıda ekmek' kampanyası başladı Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Kızılcahamam'da fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı.

Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Kızılcahamam'da fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı. Askıya bırakılan ekmekler; ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor

Bir çok ekmek fabrikasının önünde bulunan tezgahlara ekmekler bırakılarak üzerlerine 'Bir ekmek de siz asın katkınız olsun" yazılı not bırakıldı. Kızılcahamamlı vatandaşlar da Askıda ekmek kampanyasına destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA