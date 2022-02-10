Kızılcahamam Belediyesinden öğrencilere ücretsiz spor kursu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) girecek öğrenciler için ücretsiz spor hazırlık kursu düzenliyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, gazetecilere, belediye olarak başarıya koşan öğrencilere destek verdiklerini söyledi.

Kurslardan sınavlara giriş kriterlerine uyan öğrencilerin yararlanacağını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Uzman eğitmenlerin gireceği derslerde, yetenek sınavlarında kullanılan parkurların birebir modelleriyle eğitim verilecek. Polis olmak veya spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimizi ücretsiz olarak sınavlara hazırlıyoruz. Derslere katılan ve çalışan kursiyerlerimizin başarılı olacağına inanıyorum. Kurslara katılmak isteyenlerin Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir."