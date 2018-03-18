Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçenin saygın iş adamlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Kızılcahamam Belediyesince düzenlenen bir toplantıda ilçenin önde gelen yatırımcıları bir araya geldi. Çam Otel'de düzenlenen toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, iş adamları, mahalle muhtarları, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Akşam yemeği ile başlayan toplantıda konuşan Muhittin Güney, ilçenin saygın iş adamlarını selamlayarak, Belediyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantının sonunda Güney tarafından iş adamları için hazırlatılan şükran belgeleri takdim edildi. - ANKARA